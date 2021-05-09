О заменителях сахара много говорят специалисты по питанию и врачи, но прийти к однозначному выводу полезно это или вредно, не могут. Что следует знать тем, кто худеет о подсластители и которые скрытые угрозы для организма и фигуры они несут, рассказала диетолог Татьяна Дик. Специалист сравнила в Instagram натуральные и искусственные сахарозаменители, а также рассказала, которые стоит выбрать. 1. Самый модный и полезный — кокосовый сахар ⠀ Говорят, что этот сахар очень полезен, от болезней лечит, имеет низкий ГИ … Но стоит напомнить, что мы поправляемся не от ГИ, а от калорийности. А кокосовый сахар имеет точно такую же калорийностью, как и обычный, белый. Полезные вещества есть, но их не много. Сами подумайте, что набирать витамины из сахара — затея глупая и грозит ожирением. ⠀ 2. Виноградный сахар он же декстроза. ⠀ С точки зрения химии, декстроза — то же самое, что и глюкоза. Это вещество, которое представляет из себя природный моносахарид и по сути является чистым 100% -ным углеводом. Это что же … опять сахар? Получается, в точности! ⠀ 3. Тростниковый сахар. Нерафинированный, коричневый сахар. Ну раз коричневый, значит точно полезен. Но так как сахар нерафинированный, то примеси могут быть как полезными, так и вредными.

Иллюстративное фото (instagram.com/tatyanadik) Сахарозаменитель. Аспартам, цикламат. Почему нельзя? ⠀ Часто ли вы слышали, что сахарозаменители вызывают рак? Этот миф разносится СМИ со скоростью ветра. ⠀ Официальная позиция международной организации, уполномоченной оценивать безопасность пищевых продуктов по сахзамив. ⠀ Подсластители с низким содержанием калорий, как и все другие добавки, могут быть разрешены к использованию после процедуры оценки риска в соответствии с Законом о пищевых продуктах . Только после того, как добавка прошла эту процедуру, ее можно поместить в список разрешенных пищевых добавок, который содержит не только диапазон пищевых продуктов, которые могут быть использованы, но и рекомендована максимальное количество их ежедневного потребления.

⠀ Иллюстративное фото (www.pexels.com) Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA), учитывая последние результаты научных исследований, регулярно оценивает безопасность ранее разрешенных подсластителей. До сих пор нет никаких доказательств, ставящих под сомнение безопасность разрешенных интенсивных подсластителей. ⠀ А вот как раз фруктоза вред доставляет (и этот сахзам до сих пор существует только как пережиток прошлого, от которого не могут отказаться, так как люди считают ее полезной) . Напомним, что ранее диетолог Юлия Трофимчук рассказала, кому стоит отказаться от шашлыка.