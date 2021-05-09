Сегодня, 9 мая, завершился сезон украинской Премьер-Лиги. По итогам сезона "золото" завоевал киевское "Динамо". Подробнее об итогах сезона — в материале РБК-Украина. Досрочное чемпионство "Динамо" Киевлянин оформили чемпионство за три тура до конца, разгромив в домашних стенах "Ингулец" — 5: 0. Это стало первое чемпионство "бело-синих" с 2016 года. До этого четыре года подряд УПЛ выигрывал "Шахтер".

Фото: итоговая таблица УПЛ (upl.ua) Еврокубки Борьба за место в Лиге конференций продолжалась до последнего тура. При этом распределение мест в Лиге чемпионов и Лиге Европы состоялся раньше. Лига чемпионов "Динамо" — групповой этап "Шахтер" — третий квалификационный етапЛига Европы "Заря" — плей-оффЛига конференций "Колос" — (3-й квалификационный раунд) "Ворскла" — (2-й квалификационный раунд) Бесславный вылет "Миная " Клуб из Закарпатья достаточно шумно вошел в УПЛ. Эпатажный спортивный директор Михаил Кополовец, звездный молодой тренер Василий Кобин, возвращение в УПЛ Артема Милевского. Но в итоге все завершилось большим скандалом. В начале апреля владелец клуба Валерий Пересоляк попал в список санкций СНБО, как один из 10 топ-контрабандистов Украины. А в предпоследнем туре против "Шахтера" игроки клуба отказывались выходить на поле на фоне аномальных ставок на разгромное поражение "Мина". В итоге УАФ начало расследование возможной сдачи игры "проходят", а сам клуб, по информации СМИ, и вовсе может исчезнуть с футбольной карты Украины. Лучшие бомбардиры Владислав Кулач ( "Ворскла") — 15 голов (5 с пенальти) по 21 декабря Виктор Цыганков ( "Динамо") — 12 (4) за 19 игр Анатолий Нуриев ( "Минай") — 10 (6) за 22 гриНайбильша победа "Львов" — "Заря" 0: 5 (27 сентября, 4-й тур) "Динамо" — "Ингулец" 5: 0 (25 Апреля, 23-й тур) Самые результативные матчи "Ворскла" — "Движение" 5: 2 (21 августа, 1-й тур) "Александрия" — "Ингулец" 4: 3 (18 октября, 6-й тур) "Мариуполь" — "Ингулец" 4: 3 (3 апреля, 20-й тур) Напомним, 13 мая в Тернополе состоится финал Кубка Украины по футболу. В решающем матче встретятся "Динамо" и "Заря".