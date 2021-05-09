Евровидение 2021 стартует 18 мая, но конкурсанты уже отправились в Роттердам, чтобы подготовиться к выступлениям. 8 мая участники оттачивали свои номера на сцене Ahoy Arena — среди них и участница от России Manizha. Анонс конкурсного номера пришелся по душе не всем, а некоторые назвал это позором. Видео с репетиции Manizha и ее песни Russian Woman появилось в сети. На нем эксцентричная рэп-исполнительница смешно движется в гигантской платья-горе. Наряд напоминает куклу, которую надевают на самовар в традиционном русском чаепитии. Гигантский наряд оснащен колесиками, благодаря которому он передвигается по сцене. А на словах "встала и пошла" Manizha открывает платье и выходит из нее в красном комбинезоне.

Видео: Manizha показала репетицию для Евровидения 2021 Кто такая Manizha Имя артистки — манежа Далеривна Сангин. Она по национальности таджичка — родилась в Душанбе в 1991 году. Ее называют русской певицей таджикского происхождения. Кроме музыкального творчества артистка занимает активную гражданскую позицию. В частности, она борется с навязанными медиа стандартам красоты. Не все поклонники заценил странный номер В комментариях номер сравнили с российским самоваром, а также вспомнили провальное выступление Юлии Самойловой в 2018 году. Вот что пишут в комментариях: Каково же позорище Ранее были такие большие куклы на чайниках, чтобы сохранялось тепло, очень напоминает. Юлия Самойлова была на горе, теперь манежа сама гора. Еще одна гора в начале? Что это? С таким номером мы проигрываем, это ужас. Напомним, что Евровидение 2021 будет проходить на Ahoy Arena в городе Роттердам (Нидерланды) с 18 по 22 мая. Ранее мы писали, что украинцы уже отправились на Евровидение.