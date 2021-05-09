Мексиканский боксер Сауль Альварес победил британца Билли Джо Сондерса на боксерском ринге. Так он объединил три чемпионских пояса. Об этом сообщает ESPN. Поединок состоялся на стадионе AT & T Stadium в Арлингтоне (США). На кону стояли титулы чемпиона мира в суперсреднем весе по версиям WBC, WBA Super и WBO. Сондерс в декабре выиграл единогласным решением судей у соотечественника Мартина Мюррея (39-6-1, 17 КО), защитив пояс чемпиона WBO. Канело выходил на ринг в феврале и защитил титулы WBA Super и WBC, досрочно победив в третьем раунде турецкого боксера Авни Йилдирима (21-3, 12 КО). Весь бой феноменальный Канело доминировал в ринге, и в 8-м раунде его преимущество стало решающим. Альварес просто бил соперника, и на следующий раунд тот уже не вышел. Напомним, украинские боксеры победили россиян и получили четыре золотые награды. Отметим, украинские боксеры завоевали рекордные 20 медалей на чемпионате Европы среди юниоров.