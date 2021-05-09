На трассе Киев — Чоп в аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля погибли два человека. В том числе ребенок. Об этом говорится в сообщении управления ДСНС в Ровенской области. Сообщается, что ДТП с участием Mercedes-Benz Sprinter и Audi произошла в Ровенском районе на трассе Киев — Чоп возле развлекательного заведения "Айвенго". "Спасатели провели деблокирование травмированного водителя из автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и мертвого водителя с Audi. В общем погибли два человека (из них один ребенок)", — говорится в сообщении.

Фото: ДТП на трассе Киев-Чоп (rv.dsns.gov.ua) Также пострадал еще один человек в Audi. Таким образом, кроме погибших в аварии еще двое пострадавших. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции. Напомним, ранее под Киевом водитель устроил сразу три ДТП, пытаясь скрыться от полиции. Кроме того, он сбил полицейского. В этих ДТП были повреждены легковой автомобиль, кроссовер Mazda и мотоцикл. До этого в Киеве на Печерске автомобиль «Infiniti» врезался в столб. В результате погибла пассажирка авто, водитель и еще один пассажир получили ранения.