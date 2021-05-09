На Волыни Сергей Сахарчук массирует людей с помощью трехлетнего королевского питона Ауди. Длина пресмыкающегося — 1 метр 27 сантиметров. Этот необычный метод достаточно популярен в последнее время. О том, как происходит необычная процедура, рассказали и показали в сюжете "Общественного". Как происходит процедура? Сергей — фельдшер по образованию, но в прошлом служил пограничником. Когда вернулся во Владимир-Волынский, занялся реабилитационно-оздоровительным массажем. Сейчас практикует массаже именно со змеей. Массаж длится полчаса. Сначала Сергей преподает питона на 15 минут на спину, остальное время — на шею и лицо.

Фото: массаж змеями на Волыни (suspilne.media) По его словам, питон ручной и выращенный в неволе. Также он участвовал в фотосессиях, и не первый год работает с людьми. Питается королевский питон раз в две недели. После этого в течение недели его не беспокоят, чтобы процесс переваривания пищи происходил в покое. В планах Сергея приобрести еще несколько пресмыкающихся. Полезен такой массаж? Как рассказала зоолог Екатерина Сухомлин, малые змеи делают поверхностный массаж, а большие — глубинный. Если пресмыкающееся только ползает, вреда не будет. Массаж змеями способствует расслаблению, преодолению фобий, также он оздоравливает. Во время процедуры можно избавиться от головной боли и боли в спине, нормализовать артериальное давление. Не рекомендуется делать такие массажи, правда, людям с психическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как мы сообщали ранее, под Днепром зафиксировали рекордное нашествие змей на пляжах. Они практически оккупировали все прибрежные зоны и гулять там стало очень опасно.