Служба безопасности Украины разоблачили трех человек, которые расклеивали в Берегово листовки с угрозами венграм. Им объявили подозрение в разжигании национальной розни. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ. Сообщается, что организаторами распространение листовок оказались трое мужчин, двое из которых — переселенцы из Луганска. СБУ отмечает, что они действовали по заказу российских кураторов за вознаграждение в 500 долларов. В частности, было установлено, что на платежную карту одного из фигурантов перечислили средства в российских рублях в этом эквиваленте. В рамках уголовного дела СБУ провела обыски по местам жительства фигурантов и изъяла российскую символику. Всем трем фигурантам сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фото: в Берегово задержали людей, который расклеивали листовки с угрозами венграм (ssu.gov.ua) Напомним, зимой консульство Венгрии в Закарпатье получило письмо с угрозами накануне визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Украину. В связи с этим полиция открывала уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков на фоне угроз венграм Закарпатья говорил, что будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые выдают себя за патриотов.