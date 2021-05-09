Сегодня утром остатки китайской неконтролируемой ракеты упали в Индийский океан. Ступень ракеты вошла в атмосферу в воскресенье в 5:24 по киевскому времени. Что известно о падении ракеты на Землю, в материале РБК-Украина. Куда упала ракета Китайское Национальное космическое управление в Weibo сообщил, что отработала степень китайской ракеты-носителя вошла в атмосферу утром в воскресенье. Она упала в Индийский океан.

# 9May, #CoheteChino: Im & aacute; genes del cohete chino # LongMarch5B desde la tierra. Video pic.twitter.com/bWtQBW2FEa — Argenis Madriz (@ amg9847) May 9, 2021 "Обломки ракеты-носителя" Чанчжэн-5Б "вновь вошли в атмосферу Земли … Большая часть обломков сгорела при входе в атмосферу Земли", — говорится в сообщении китайской программы пилотируемых полетов. Остатки ракеты упали неподалеку от острова Кудахувадху (Мальдивы).

Фото: куда упала Китайская ракета (twitter.com) что произошло Ракета "Чанчжэн 5-Б" была запущена 29 апреля, она вывела на орбиту базовый модуль будущей китайской космической станции. Высота ее эллиптической орбиты составляла от 160 (в перигее) до 375 (в апогее) км и постепенно снижалась. В США первыми заявили, что китайская ракета вышла из-под контроля. Однако, в Пентагоне сказали, что не планируют ее сбивать. Министр обороны США Ллойд Остин выразил надежду, что ракета приземлится "в таком месте, где не причинит никому вреда". Китай обвиняют в халатности

В США заявили, что китайцы поступили безответственно, допустив бесконтрольное восток ступени с орбиты. Также астрофизик из Гарварда Джонатан Макдауэлл видит в действиях китайской стороны небрежность. Первое падение неконтролируемой ракеты на Землю До сих пор неконтролируемое возвращение на Землю отработала ракеты нового типа CZ — 5b происходило один раз-в мае 2020 года. Тогда падение ее частей, по сообщениям местных СМИ, привело к повреждению домов в Кот-д'Ивуар на западе Африки. Напомнив, Китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B вышла из-под контроля после запуска. Ранее сообщалось, что Китай запустил основной модуль национальной космической станции.