Американское космическое агентство (NASA) выступило с обвинениями в адрес Китая из-за падения ракеты Long March 5B. В частности, ситуация с ракетой показала, что Пекин не придерживается стандартов, принятых в обращении с космическим мусором. Об этом говорится в заявлении руководителя NASA Билла Нельсона. В заявлении говорится, что страны должны минимизировать риски для людей на Земле при возвращении космических объектов, а также сообщать об этих операциях максимально прозрачно. Но действия Китая говорят о том, что Пекин не придерживается стандартов космического мусора. "Очень важно, чтобы Китай и все космические страны и коммерческие организации действовали ответственно и прозрачно в космосе для обеспечения безопасности, стабильности и долгосрочной экологичности космической деятельности", — добавил Нельсон. Напомним, ранее сообщалось, что ночью китайская неконтролируемая ракета упала в Индийский океан у Мальдивских островов. РБК-Украина писало, 29 апреля Китай запустил ракету-носитель Long March 5B с основным модулем будущей орбитальной станции, но через несколько дней она начала неконтролируемое падение.