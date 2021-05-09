Слава Каминская переживает огромную потерю — певица потеряла отца Виталия Кузнецова. О трагедии в семье она сообщила со страницы в соцсети. Тогда артистка обратилась к покойному папе, а сейчас решила немного рассказать об отношениях с ним, а также призналась, что муж болел. Слава опубликовала черно-белое портретное фото в Instagram и оставила под ним щемящее признание. Певица отметила, что не хочет обсуждать эту болезненную для нее тему — взаимоотношения с отцом, ведь они были далеко не безоблачными. Но она почувствовала потребность высказаться. "Да, мы с папой мало общались, да, его практически не было в моей жизни, да, я его любила и люблю, и буду любить всегда! При жизни, априори я обязана ему за это, за детские воспоминания, когда наша семья была семьей. "семья счастливых обезьян" — так нас папа называл. Люди расходятся, сходятся, а для ребенка родители остаются родителями ", — поделилась воспоминаниями артистка. Она отметила — генетически заложено так, что продолжение своего отца она видит в себе и своих детях, его внуках, — Леонарди и Лаури.

Слава поделилась своими переживаниями после смерти отца (фото: instagram.com/babaslavka) "Я очень сильно переживаю, что за время, которое мы боролись с болезнью, я не нашла моральных сил и не приехала к нему. Все жизненные вопросы — это ничто, по сравнению с вашими близкими", — поделилась своим душевной болью Слава. Она призналась, что второй день лежит в комнате и не реагирует на внешние раздражители, настолько тяжело переживает невосполнимую утрату. "Реально больно очень! Папа, спасибо тебе за меня и за наше продолжение. Я не оставила нашу фамилию, но носила твое, когда была ребенком, а ею была долго", — написала Слава и заявила, что ставит финальную точку в теме об отце .

Слава обратилась к папе (instagram.com/babaslavka) Также Слава обратилась к покойному папе и оставила послание для него. Она призналась, что песня "НеАнгелов" — "Папа" всегда заставляла ее плакать, теперь она не может слушать этот трек. Напомним, что в январе не стало отца Насти Каменских. После ухода близкого человека у певицы начались панические атаки.