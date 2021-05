Сегодня ночью китайская неконтролируемая ракета упала на Землю. В Китае заявили, что ее остатки упали в Индийский океан. Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление в Weibo. Основная ее часть была уничтожена при повторном попадании в атмосферу Земли. Части ракеты Long March 5B повторно попали в атмосферу в 10:24 по пекинскому времени (5:24 по Киеву). Как сообщают китайские СМИ, координаты указывают точку попадания в океан примерно на юго-западе от Индии и Шри-Ланки. Подавляющее большинство обломков ракеты сгорела в процессе входа в атмосферу.

Chinese Rocket seen over Jordan5: 11am May 9, 2021 # LongMarch5 #ChineseRocket pic.twitter.com/qjLNERm08q — Walid (@walidbarahmeh) May 9, 2021 Администратор NASA Билл Нельсон заявил, что "космические державы должны свести к минимуму риски для людей и имущества на Земле при повторном входе в атмосферу космических объектов и максимизировать прозрачность в отношении этих операций". Напомним, Китай отреагировал на опасения США по поводу падения китайской космической ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" (Long March 5B) на Землю. Ранее в Пентагоне заявили, что ракета вышла из-под контроля, а ее большие обломки могут упасть на Землю и нанести вред. Как писало РБК-Украина, 29 апреля Китай запустил ракету-носитель "Чанчжэн-5В" с основным модулем будущей китайской орбитальной станции.