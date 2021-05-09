В шоу "олостяк 11" после десятого выпуска и знакомства с родителями очередные потери — Михаил Заливако отправил домой Джессику Чеги, что стало неожиданностью не только для девушки, но и для ее конкуренток. Холостяк посчитал, что прошлое участницы тянется тяжелым шлейфом в ее настоящем и мешает построить доверительные отношения. Девушка не смогла сдержать слез после прощания с Михаилом. Сразу после выхода серии на экраны, Джессика не смогла прокомментировать расставания с Михаилом и только после того, как эмоции улеглись, высказалась на странице в Instagram. Джессика отметила, что каждая сказка имеет конец, и не всегда он счастлив "Все было настолько прекрасно и романтично, что даже не могла представить, как наша история может так неожиданно оборваться. И я снова обожглась, так близко подпустила Мишу к своему сердцу, что заставила себя снова поверить в чувства. Но это его решение и я его уважаю. Искренне желаю Мише счастью, я иду дальше с поднятой головой. И точно знаю, что его слова — правдивые: я буду счастливой, но не с ним ", — заявила девушка.

Джессика тяжело переживала уход из проекта после решения Михаила (фото: instagram.com/antoniajessica) Также она записала короткое видеообращение к поклонникам и поблагодарила их за искреннюю поддержку и сопереживание.

Джессика поблагодарила поклонников за поддержку (instagram.com/antoniajessica) "Это было решение Миши. Сложно его принимать, потому что я его не ожидала", — коротко прокомментировала она свой уход из проекта. Напомним, что ранее Михаил Заливако проговорился, что ему удалось встретить свою любовь.