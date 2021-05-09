Сегодня играют последний тур Украинской Премьер-Лиги. Единственная интрига — последнее место в Лиге конференций. Подробнее — в материалах РБК-Украина. "Колос" — "Динамо" 0: 3 Для "Динамо" этот поединок турнирной мотивации не нес абсолютно. "Колос" также уже гарантировал себе участие в Лиге конференций, правда, оставался вопрос, с которого квалификационного раунда стартует клуб с Коваливки. В случае поражения и победы "Десны", "Колос" опустился бы на пятую строчку и стартовал бы с 2-го раунда квалификации. Если бы "Десна" проиграла, а "Ворскла" выиграла — с 3-го. Победа или ничья для "Колоса" обеспечивала четвертую строчку. Но этого не произошло. Коваливке разгромно уступили чемпиону, пропустив трижды — голы на счету Гармаша (45-я минута), Шапаренко (57) и Миколенко (65). "Мариуполь" — "Десна" 4: 1 На перерыв "Десна" шла в более чем хорошем настроении. На 44-й минуте черниговцы вышли вперед благодаря голу конопли. Но уже во втором тайме за три минуты все перевернулось с ног на голову. Сначала на 59-й минуте счет в матче сравнял Очеретько. А еще через три минуты "Десна" осталась в меньшинстве — вторую желтую карточку за четыре минуты заработал Домбровский. И уже в следующем моменте "Мариуполь" забил второй гол в ворота черниговцев — отличился сикан. После этого "Десна" "поплыла" и пропустила еще дважды до конца матча — голы на счету Сикана (76) и Бондаренко (85). "Минай" — "Ворскла" 1: 2 Поединок начался очень живо. Уже на 7-йминути "Минай" заработал пенальти, который четко реализовал Хахлев. А через семь минут полтавчане счет сравняли, благодаря усилиям Кане. К концу первой половины уже "Ворскла" получила возможность пробить пенальти, который реализовал лучший бомбардир УПЛ Кулач — 1: 2. В итоге "Колос" занимает четвертое место и стартует в Лиге конференций со 2-го квалификационного раунда. "Ворскла" же начнет свое участие в ЛФ на раунд раньше. "Десна" оказалась третьей лишней в борьбе за еврокубки. "Заря", и победила "Александрию" сегодня 2: 1, но место в плей-офф Лиги Европы гарантировала себе еще раньше. "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Лиге чемпионов, причем киевляне сразу с группового этапа, а дончане — с раунда плей-офф. Также сегодня в 17:00 состоится еще три матча последнего тура УПЛ: "Шахтер" — "Ингулец" "Днепр-1" — "Движение" "Львов" — "Олимпик" В этих матчах турнирной мотивации ни у кого нет. Подробнее о новом турнир УЕФА — Лигу конференций, читайте в материале РБК-Украина. Отметим, в прошлом туре УПЛ произошел букмекерский скандал с участием "уходит". Аутсайдер отказывался выходить на матч против "горняков" на фоне аномальных букмекерских коэффициентов.