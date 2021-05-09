В Украине в ночь на 9 мая в западных областях температура опустилась до -2 градусов. Однако уже днем ожидается потепление до +17 градусов. Об этом свидетельствует прогноз "Укргидрометцентра". Погода в Украине Ночью синоптики прогнозируют снижение температуры до 3-5 градусов в северных и центральных областях. На мероприятии ожидается от 0 до -2 градусов. Днем воздух значительно прогреется и в среднем достигнет отметки + 14-17 градусов. Теплее будет в южных и восточных областях. Осадков в течение дня 9 мая не ожидается. Прогноз в Киеве В Киеве ночью тоже будут заморозки + 2-4 градуса. Днем ожидается улучшение погоды — температура воздуха достигнет отметок + 13-15 градусов. Осадков в течение дня в столице не прогнозируют. Напомним, в Карпатах в ночь на 8 мая выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов. РБК-Украина писало, что 10 мая днем в восточных областях будут идти кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах — град.