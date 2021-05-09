Президент России Владимир Путин заявил, что нет прощения тем, кто, забыв уроки Второй мировой войны, снова "вынашивает агрессивные планы". РФ, по его словам, будет обеспечивать права русского народа. Об этом сказал он, выступая с трибуны на Красной площади по случаю 76-й годовщины Победы, сообщает ТАСС. Путин заявил, что Россия будет твердо защищать свои национальные интересы. "Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто снова замышляет агрессивные планы", — сказал он. Кроме того, сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Путин не стал поздравлять С Днем победы украинского президента Владимира Зеленского. "Нет причин приветствовать С Днем победы глав Украины и Грузии. Для них это повод для выпадов в адрес нашей страны и решающей роли СССР в победе над Гитлером", — сказал Пушков. Напомним, Владимир Зеленский сделал заявление в День победы над нацизмом. Отметим, в Украине празднование Дня победы над нацизмом включает в себя переосмысление событий Второй мировой войны, разрушения советских исторических мифов, честный диалог о сложных страницы прошлого. Между тем, РФ стянула войска к украинским границам. В США объяснили, почему Владимир Путин развернул войска у границ Украины.