В Украине 9 мая отмечают День матери. В этот день все поздравляют своих дорогих людей с праздником. В том числе — и звезды. Но некоторые селебретиз делятся и сладкими моментами своей материнства. Да, вот три года назад в бронзового призера Олимпийских игр Анны Ризатдиновой увеличилось на одну "награду" — 12 ноября 2017 на свет появился ее сын Роман. И гимнастка рассказала нам о том, как ребенок ее радует. "Будучи беременной, я разговаривала с животиком, осознавала, что стану мамой. Но почувствовала это в нашу первую с Ромой встреча, когда его после родов положили мне на грудь", — говорит звезда. Как и для большинства женщин, тяжелыми для Ризатдиновой-мамы были первые три месяца. В течение этого периода, откровенно рассказывает спортсменка, ты не владеешь своим временем, а целиком и полностью посвящает себя ребенку. Однако спустя начинается самое сладкое в материнстве — первые улыбки, объятия, признания в любви … "Мое сердце тает, когда после работы Рома встречает меня со словами:" Мамочка, милая, я соскучился ". Такие моменты бесценны. Ты осознаешь, что ты нужна, тебя ждет и любит твоя родной человек. Рома в свои три уже даже делает мне комплименты, как настоящий мужчина. Говорит что мама красивая. Поэтому для меня важно быть для него красивой, счастливой, всегда в хорошем настроении и на позитиве. Поскольку ребенок радуется, когда радуется его мама ", — с улыбкой рассказывает Анна. Также Ризатдинова поздравляет всех матерей с праздником и желает получать удовольствие от этого статуса. Ризатдинова высказалась о романтических отношениях с Прохоровым

Фото: Анна Ризатдинова с сыном (instagram.com/anna_rizatdinova) Напомним, что отец сына Анны — скандальный украинский бизнесмен, бывший нардеп от "Партии регионов" Александр Онищенко. Он обвиняется в государственной измене, организации преступной группировки и коррупции. Онищенко и Ризатдинова разведенные и не живут вместе с 2019 года. Ранее Ризатдинова дала топ-5 советов, которые помогут вам выбросить дурные мысли из головы.