Соединенные Штаты Америки и Украины провели совместные морские учения. Впрочем, обучением препятствовали российские корабли. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли РФ. На этот раз на "охоту" отправились два пограничных сторожевых корабля ФСБ РФ проекта "Охотник", немного отдаленно, но достаточно навязчиво кружил еще один корабль ЧФ РФ, рассказали в Госпогранслужбе. "Корабли страны-агресоркы, то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей", — говорится в сообщении. Фото: США и Украина провели морские учения (dpsu.gov.ua) В Украине заявили о дерзкое нарушение норм международного морского права. "Ни четырехбалльной шторм, ни наглые выходки" Охотников "под триколором не помешали партнерам отработать программу маневров", — отметили украинские пограничники. Сейчас корабль морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" и американский корабль HAMILTON остаются в море, продолжая совместные учения. Напомним, американские военные задержали судно с партией русского оружия. Отметим, что в Госпогранслужбе Украины оценили возможность вторжения России из Крыма.