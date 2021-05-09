Катя Осадчая отдыхает с мужем Юрием Горбуновым и сыном Иваном в Турции и наслаждается беззаботным времяпрепровождением — ведущая ждет третьего малыша. Она долго скрывала новость о пополнении в семье, но ее секрет выдала Оля Полякова. Теперь счастливая телезвезда не скрывает счастливые глаза, а вот животик предпочитает скрывать за объемными и легкими нарядами. Так, 9 мая в Украине отмечают День матери. По такому поводу Катя написала трогательный пост в Instagram. Катя показала три поколения женщин в своей семье — маме, бабушке, фото которой впервые появилось в фотоблози ведущей, а также опубликовала свои фото с сыновьями — Иваном и Ильей.

Катя показала фото с сыновьями (фото: instagram.com/kosadcha) Также ведущая впервые засветила лицо младшего мальчика, которого тщательно скрывала. Ваня целует маму, которая сидит на палубе яхты в легкой белом платье-тунике. "С Днем Матери всех, чье главное имя" мама ". Мама умеет все на свете — и забрать любой конструктор, и разрулить сложную логистику, и сказать вовремя нужные слова, или вовремя уметь промолчать, мама обнимет и успокоит, и все быстро встанет на свои места. я желаю всем мамам сил, выдержки и вдохновение. А еще больших радостей от всех достижений наших детей. В нашей семье три поколения мам, и я благодарю маме и бабушке за все бессонные ночи, терпение и любовь. Никогда не думала, что буду мамой троих ", — призналась ведущая.

Катя поделилась редкими фото с мамой и впервые показала бабушку (фото: instagram.com/kosadcha) "Поздравляем нашу мамочку", — оставил комментарий горд и счастлив Юрий. Напомним, что ранее Катя Осадчая покаталась на SUP-доске.