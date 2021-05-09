Уход за зоной вокруг глаз в целом такой же, как и за кожей всего лица, но в некоторых случаях его нужно усилить. Об этом в своем Instagram рассказала косметолог Яна Фокси. ⠀ Яна рассказала, что уход начинается с очищения. Очистка. "Если нет водостойкого макияжа, очищайте эту зону пенкой. Если есть -доведеться очищать отдельно. Есть 2 способа: Гидрофильный бальзам + пенка. Средство для снятия макияжа + пенка. Важно: никакой мицеллярной воды. Только если вы в тайге, лесу или Африке (остатки смывать). Защита от солнца. Такая же, как для всего лица. Для раздраженной кожи — только физические фильтры. Есть специальные стики с spf. Солнечные очки — обязательно. Spf-крем защитит нежную кожу вокруг глаз, но не сетчатку глаз, которая получает от солнца серьезный ущерб. Как ухаживать за кожей вокруг глаз (фото: instagram.com/mathildegoehler) Увлажнение / питание. Если у вас молодая кожа или проблем с кожей вокруг глаз нет, не нужен отдельный крем. Подойдет ваш крем для лица (с хорошим составом). Не нужно усложнять. Если кожа не молодая или есть проблемы с зоной вокруг глаз, нужен дополнительный уход. Если кожа не чувствительная, можно наносить сыворотки для лица (не агрессивны) .Найпоширениши проблемы с кожей под глазами "Гусиные лапки" (морщины вокруг глаз). Внутрь — омега-3, полноценное питание и 1-5 — 2 л воды. Увлажняем: гиалуроновая кислота, мезороллер — способ для бесстрашных, хиджама тоже подходит. Микротоки. "Синяки" под глазами. Спим, как следует. Укрепляем сосуды (витамин С, витамин К2, консультация врача). Уплотняем и освещаем: витамин С, ниацинамид, пептиды, ретиноиды (это уже anti-age уход), мезороллер и хиджама, микротоки. ⠀ "Мешки" под глазами. Буду честным, если они постоянно, то помимо лечения причины ничего не поможет. Инъекции визуально (и только) улучшат внешний вид. Кремы и патчи лучше наносить холодненького. Чем помочь: кофеин, массаж охлажденным нефритовым роллером немного снимет отек, патчи вокруг глаз освежат взгляд за 20 минут, на решение более глобальных проблем они и не претендуют. Микротоки (да, они от всего) ", — рассказала косметолог. Напомним, нутрициолог рассказала, чем грозит загар — старение кожи и разрушение клеток ДНК. Читайте также: косметолог дала список косметики, которой нельзя пользоваться беременным — от нежелательной к опасной.