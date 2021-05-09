Погода в Украине в воскресенье, 9 мая , принесет много сюрпризов: хотя в большинстве областей синоптики обещают теплую, солнечную погоду, в некоторых регионах пройдут и ливни с грозами.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

В центре, на севере и юге страны ожидается теплая весенняя погода: днем воздух прогреется до 16-18 ° тепла, ночью будет 6-8 °, без осадков. В Одессе и области 9 мая будет теплее — днем воздух прогреется до 20 °.

Тепло будет завтра и на западе страны. Там в большинстве областей днем столбики термометров покажут до 20 °. В Закарпатской области воздух прогреется до 21 ° тепла. Ночью синоптики обещают до 8 °.

Весенние грозы и ливни ожидаются в восточных и северных областях страны. Завтра синоптики передают грозы в Донбассе, а также в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. Днем столбики покажут 15-17 ° тепла, ночью температура опустится до 5-7 °.

Ранее НАРОДНАЯ ПРАВДА писала, не свойственные Украине погодные аномалии , которые начали происходить в последние годы все чаще будут «бушевать» ближайшие 10 лет.