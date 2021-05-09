Сезон вкусных и ароматных шашлыков в Украине открыт. Но как правильно выбрать, замариновать и поджарить мясо, чтобы получить хрустящую корочку, сочную мякоть, запах дыма? А что покупать — свинину, курятину, баранину? Ответы на эти вопросы дали эксперты "Полезной программы". Так, ведущий ток-шоу Александр Лукьяненко уверяет: удачный выбор мяса — это 80% успеха. Традиционный кавказский шашлык готовится из баранины, для него лучше всего подойдут корейка, вырезка и мякоть. Куриный шашлык нравится многим, потому что получается нежным и ароматным — для него можно взять голень или бедра. Для шашлыка из телятины подходит толстый край на кости, то есть спинка. Эти мышцы не слишком задействованы в движении животного, поэтому они мягче. "В Украине же популярным мясом для жарки на огне является свиная шея, именно из нее выходит сочный шашлык", — отмечает эксперт. Вкусный куриный шашлык: Клопотенко сказал, какое мясо лучше брать Как выбрать качественное мясо для шашлыка Кулинары со стажем также рекомендуют выбирать свежее, охлажденное мясо для шашлыка. А эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Богдана Леонова рекомендует: покупать мясо в сертифицированных точках продажи на рынках и в супермаркетах избегать использования замороженного мяса, а также мяса старых животных, так как его вкусовые и питательные ценности снижены в разы при покупке маринованного мяса обращать внимание на его цвет и аромат — зеленоватый оттенок и пятна говорят о том, что продукт начал портиться. Кроме того, часто производители маринуют вчерашнее мясо, которое не удалось вовремя реализовать, а чтобы замаскировать неприятный запах — добавляют химические компоненты. Поэтому, конечно, лучше приготовить маринад самостоятельно. Как быстро замариновать мясо для шашлыка Шеф-повар Даниил Яковенко, в частности, одним из компонентов для экспресс-методов маринования называет айран. Этот газированный напиток размягчит мясо и придаст ему нежности. "Еще один быстрый способ — в соке лука. Возьмите несколько луковиц и натрите их на терке или измельчите в блендере, так они быстрее отдадут сок мяса и будущий шашлык станет мягким. Уже замаринованный шашлык накройте тарелкой или крышкой, но так, чтобы сверху можно было поставить какой-то груз. Пресс ускорит процесс маринования ", — рассказал кулинар. Напомним, недавно врач назвал самый опасный маринад для шашлыка, который выделяет канцерогены.