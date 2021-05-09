В Киеве молодой человек "поздравил" Зиго ветерана Второй мировой войны, который проходил мимо возле парка Вечной Славы, где сегодня проходят мероприятия в День Победы над нацизмом. Правоохранители составили на парня админпротокол. Об этом 9 мая передали в пресс-службе полиции Киева. Что известно об инциденте с "Зиго" перед ветераном При использовании нацистского приветствия подростка привлекли к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) кодекса Украины об административных правонарушениях. Как выяснилось, нарушителем оказался 16-летний местный житель.

В Киеве на парня за "зига" перед ветераном составили админпротокол 9 мая (фото: facebook.com/UA.KyivPolice) Перед этим в сети появилось видео инцидента. Как видно на кадрах, дедушка в мундире с медалями и цветами в руке шел по направлению к станции метро "Арсенальная", возвращаясь из парка Вечной Славы. У гостиницы "Салют" находились несколько молодых людей около стенда с информацией о расстрелянных украинском в 1937-1938 годах и репрессированных в 1944-1953 годах. Один из парней поднял руку в нацистском приветствии, когда ветеран проходил мимо.

Видео: в Киеве парень показал "зига" ветерану возле парка Вечной Славы 9 мая Кем оказался нарушитель "Зигуючим" парнем оказался представитель организации "Права молодежь" с "Правого сектора". Молодой человек зовут Михаил. В Facebook-странице Pavlovsky News появилось видео, как полицейские оформляют на нарушителя протокол. Поскольку подозреваемый несовершеннолетний, правоохранители вынуждены ждать ювенальной полиции.

Видео: полицейские составили на 16-летнего парня за "зига" перед ветераном админпротокол за мелкое хулиганство Нарушения фиксирует полиция 9 мая По данным Нацполиции, сегодняшние мероприятия по празднованию годовщины победы над фашизмом происходят без грубых нарушений общественного порядка Как сообщили в пресс-службе НПУ на странице в Facebook, всего пока поступило 38 сообщений. По результатам их рассмотрения начато 5 уголовных производств и составлено 9 административных протоколов. "В настоящее время произошло 600 массовых мероприятий. Участие в них приняли более 40 000 граждан. В органы полиции поступило 38 сообщений о нарушениях. Личный состав продолжает нести службу для обеспечения общественной безопасности, работают оперативные штабы", — сообщил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой . По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, больше всего сообщений правоохранители получили по использованию запрещенной символики. Напомним, перед этим в полиции объяснили, за которую символику грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Также мы писали о том, что в Первомайске на доме вывесили советский флаг, и наказание за это последовало сразу.