Сегодня в Германии начали действовать привилегии для вакцинированных от коронавируса. В частности, для них отменяют комендантский час. Об этом сообщает Deutsche Welle. Распоряжение правительства об отмене ограничений для вакцинированных вступило в силу. Позволившие вакцинированным: без ограничений встречаться с другими людьми, не учитывать ограничения комендантского часа, отмене карантина после поездки за границу — если только они не прибывают из страны или региона, где зафиксированы мутировавшие варианты коронавируса, свободное посещение мигазинив или парикмахерских. В то же время эти лица, как и раньше, носить защитные маски. Полностью вакцинированными в Германии считают тех, кто не менее 14 дней назад получил вторую инъекцию вакцины от коронавируса, а в случае застосовуння препарата компании Johnson & Johnson достаточно и одной прививки. Для доказательства того, что лицо оправилась от коронавируса, необходимо оказать положительное лабораторный ПЦР-тест, которому не менее 28 дней, но не более шести месяцев. Напомним, в Еврокомиссии назвали сроки запуска системы сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Отметим, что Украина может запустить COVID-сертификаты до 1 июля.