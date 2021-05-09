В Индии сейчас вторая волна коронавируса, который унес жизни уже более 242 тысяч жителей страны. Параллельно с COVID-19 в стране начинается эпидемия еще одной болезни — мукоромикоза. Об этом сообщает BBC. Как сообщает издание, болезнь, которую иногда называют "черной плесенью», часто встречается среди пациентов с COVID-19 или среди тех, кто выздоровел после коронавируса. Индийский врач Акша Наир из Мумбаи рассказал, что рост заболеваемости мукоромикоза может быть вызвано использованием стероидов при лечении тяжелых форм коронавируса. Стероиды снижают воспаление в легких, но в то же время они снижают иммунитет и могут поднять уровень сахара в крови. Мукоромикоза болеют примерно через 12-15 дней после выздоровления от COVID-19. Мукоромикоза — это заболевание, которое редко встречается, его признаками являются некротические поражения в носу и на небе, вызывающих боль и лихорадку. Кроме того, возможны симптомы со стороны центральной нервной системы, пациенты жалуются на набухание и боль в глазах. Оно смертельно опасно для больных диабетом а также для больных ВИЧ / СПИД и рак. Смертность от мукоромикоза может достигать 50%, сообщает BBC. Напомним, в Непале из-за всплеска коронавируса в Индии количество COVID-больных выросло в 30 раз. Отметим, президент Украины издал указ о предоставлении помощи Индии для борьбы с COVID-19.