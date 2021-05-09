В Украине уже прошло более 600 мероприятий ко Дню победы. В них приняли участие около 40 000 человек, полиция продолжает работать в усиленном режиме. Об этом сообщает первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД. По его словам, уже поступило 38 сообщений о правонарушениях, связанных с массовыми мероприятиями. Впрочем, серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировано. Сейчас все подразделения МВД продолжают нести службу, работают оперативные штабы. Особое внимание уделяется местам отдыха граждан — парки и лесополосы. Кроме того, глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что больше всего в полицию поступило сообщений, связанных с использованием коммунистической символики. "К Едрей внесены пять сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с изготовлением и использованием запрещенной символики. Сейчас также Национальной полицией составлено девять админпротоколов", — отметил он. Напомним, в Одессе во время акции к 9 мая произошла стычка с правоохранителями. Отметим, Зеленский обратился к украинским по случаю Дня памяти и примирения.