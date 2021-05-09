Энергичная и лучистая Лилия Ребрик 8 мая отпраздновала знаменательную дату — ведущей исполнилось 40 лет. По такому случаю вместе с семьей она отправилась на морской курорт и делилась счастливыми фото с поклонниками. Накануне 40-летия в интервью "КП Украины" ведущая рассказала, что для нее семья, как она поддерживает огонь в отношениях с мужем Андреем Диким и планирует стать многодетной мамой. "У нас вырисовывается классическая семья — дом, квартира, собака, двое детей, город, деревья сажаем … Это, наверное, то, о чем можно мечтать. Я всегда хотела такую семью, такой тыл", — призналась ведущая. Она понимает, что кому-то такой уклад может показаться скучным, но она обожает, когда в семье все тихо и спокойно, а люди живут дружно и слаженно. В доме у ведущей царит гармония, любовь и понимание, а ее отношения с мужем строятся на трех китах — дружба, уважение и страсть. Пара Лили и Андрей действительно страстная, темпераментная и даже спонтанная.

Лилия и Андрей не только родители, но и любящая страстная пара (фото: instagram.com/liliia.rebrik) "Два года назад муж сделал мне подарок — отвез меня в Париж. Тогда мы впервые, хотя Диане уже 7 лет, поехали в путешествие вдвоем. А это хорошая практика для семей. Надо иногда выбираться, и дети тоже должны понимать, что маме с папой надо побыть вдвоем, потому что они любят друг друга ", — считает телезвезда. Второй раз Андрей и Лилия махнули на Мальдивы. Так, пара обязательно путешествует с дочерьми, но дежурит эти поездки с романтическими трип вдвоем. Для ведущей страсть рождается в кураже и драйве, поэтому она не любит спланированы ужина и другие проявления чувств по расписанию. "Мы переживали, что будем все время думать о детях, говорить о них, но я в какой-то момент сказала:" Меня мучает совесть от того, что она меня не мучает ". Андрей долго цитировал эту фразу. Но я понимаю, что обязанность" обязательно дам детям такой отдых; Я не в обиде этими эмоциями. А для нас с Андреем — это страсть », — пояснила Лилия.

Лилия пока не готова к пополнению в семье (фото: instagram.com/liliia.rebrik) К вопросу о пополнении в семье Лилия подходит рационально и обдуманно. "Сейчас мне настолько хватает двух девочек, что, боюсь, если третьим тоже будет девочка, а не мальчик, а эта вероятность не исключена, будет передоз. Если добровольно, пока, наверное, нет. А там — как получится", — отмечает она . Напомним, что ранее Лилия Ребрик тронула признанием о дочерей Диану и Полину.