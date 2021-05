Американские военные задержали в Аравийском море судно с российским оружием. На судне обнаружили российские противотанковые ракеты, а также китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы. Об этом сообщает на своей странице в Twitter пятый флот ВМС США. Судно задержал крейсер USS Monterey ВМС США. На судне без опознавательных знаков находилась крупная партия оружия.

Фото: американцы задержали судно с российским оружием (twitter.com/US5thFleet) Американские военные изъяли десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.

Thousands of illicit weapons interdicted by guided-missile cruiser @USSMonterey (CG 61) from a stateless dhow in international waters of the North Arabian Sea on May 6-7.Cache of weapons included advanced Russian-made anti-tank guided missiles & Chinese Type 56 assault rifles. pic.twitter.com/07Fv92vbrV — US 5th Fleet (@ US5thFleet) May 8, 2021 Напомним, в США объяснили, почему Владимир Путин развернул войска у границ Украины. Отметим, что в Госпогранслужбе Украины оценили возможность вторжения России из Крыма. Ранее командующий объединенных сил ВС Украины Сергее Наев заявил, что угрозы вторнення России в Украине пока нет.