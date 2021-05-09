Медки перечислили признаки микроинсульта (малого инсульта), который все чаще "молодеет", поражая не только пожилых людей, но и совсем молодых — не достигших 30-летие. Об этом пишет u-news. Что такое микроинсульт Под таким понятием подразумевается частичное и временное нарушение кровотока в головном мозге. Этот сигнал может говорить о вероятном развитии инсульта, поэтому игнорировать его не стоит. В медицине такое заболевание называют транзиторной ишемической атакой. Врачи предупреждают, что не только у людей в возрасте с изношенными сосудами могут возникать проблемы, но и тех, кто не достиг 30 лет. В чем разница между инсультом и микроинсультом Под инсультом подразумевается патологическое состояние организма, при котором ухудшается мозговое кровообращение, после чего наступает гибель тканей мозга. А вот после микроинсульта функции головного мозга быстро восстанавливаются — от минуты до суток. Инсульт провоцирует такие последствия, как нарушение речи, частичный или полный паралич, а также высокая вероятность летального исхода. При микроинсульт страдают мелкие сосуды, в которых происходит закупорка склеротической бляшкой или скопления таких. Первые признаки микроинсульта нельзя не заметить, но они опасны При микроинсульт возникают: головная боль, тошнота, проблемы со зрением, общая слабость. Врачи говорят, что несвоевременно обнаружен микроинсульт может привести к ряду серьезных осложнений — от нарушения кровообращения, снижение остроты зрения до ишемического или геморрагического инсульта мозга. Раньше врач назвал неожиданный предвестник инсульта, который чаще всего возникает у женщин. Также мы писали о признаках инсульта, которые появляются за месяц до сильного удара.