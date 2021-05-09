Сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, в стране ближайшие две ночи будут заморозки. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сегодня днем на Левобережье (Черниговской, Полтавской, левобережной части Киевской и Черкасской областей, в Киеве) порывы северо-западного ветра 15-20 м / с (И уровень опасности, желтый). Также сегодня ночью в большинстве западных областей сильные заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый) в северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-4 (И уровень опасности, желтый). В Киевской области ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-4. Напомним, в Карпатах за ночь выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов. Ранее сообщалось, что в воскресенье дожди в восточной, ночью и в юго-восточной части страны, 10 мая днем в восточных областях кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град.