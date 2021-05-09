В ночном небе Киева увидели парад загадочных огней, которые двигались ровным рядом. Звезды, летящие удивили жителей столицы, но разгадка явления довольно проста. Это парад спутников Starlink, запущенных компанией SpaceX Илона Маска. Видео опубликовал ресурс Киев Оперативный. "Друзья, а что это такое? Вызываем объяснительную бригаду", — подписаны кадры. На них видно, что огни один за другим следуют из-за облака, выстраиваясь в одну линию. Как выяснилось, это не НЛО, а спутники Starlink, которых на низкой околоземной орбите Земли уже около 1300. Благодаря им компания Илона Маска планирует сделать интернет доступным для жителей всей планеты.

Видео: В небе над Киевом заметили парад загадочных огней (facebook.com/KyivOperativ) Пользователи сети быстро нашли разгадку "космическом" явлению. Вот что они пишут в комментариях: Спутники Старлинк, уже больше года периодически наблюдаю их в ночном небе. Starlink спутники! А все: самолеты едва слышно шумы, НЛО! Это парад спутников Маска. В прошлом году они так же летали друг за другом. Зрелище феерическое. Напомним, что последний запуск 60 спутников Starlink компании Илона Маска SpaceX состоялся 4 мая.