Пасхальные праздники уже прошли, но оставили после себя шлейф "кажется, тот кусок был лишним»? Понятно, что удержаться было сложно, к тому же радикальные и резкие ограничения в праздничные дни наоборот побуждают к наступательным действиям в сторону продукта из категории "исключить". Поэтому принимаем как факт результат своего празднества и понемногу возвращаемся к привычному ритму и рациона. Как же это сделать, рассказала диетолог Наталья Самойленко в своем Instagram. Как питаться после праздников: Отключите режим вины за все съеденные куски пояса и мяса. У вас есть сегодняшний день, который можно наполнить сбалансированностью на тарелке — высококачественным белком, клетчаткой, цельными злаками и полезными жирами.Не стоит компенсировать переедание голоданием. Три основных приема, полноценные по составу — это уже первый шаг на пути к восстановлению. Налаживайте режим дня, начиная с вечера и гигиены сна. Не забывайте, что недостаточное количество, позже засыпания нарушают равновесие голода-насыщения и заставляют выбирать не лучшие варианты блюд для употребления. Пейте воду. Чистая питьевая вода поможет быстрее вывести продукты метаболизма и положительно повлияет на процесс пищеварения. Добавьте движения. Прогулки снизят уровень тревоги, которая в свою очередь и побуждает обращаться за "помощью" к запасам сладостей дома.

Иллюстративное фото (pexels.com) Никогда не поздно начать строить свой день на здоровый лад. Никаких обвинений, переворачиваем эту насыщенную страницу и двигаемся дальше, не запасаясь энергию, а вкладывая в желание творить. Ранее мы писали, что диетолог предложила список полезных сладостей, которые не повредят фигуре.