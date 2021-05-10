Гороскоп по картам Таро на неделю расскажет всем знакам Зодиака, приятные и не очень события их могут ожидать в период с 10 по 16 мая. Таролог дала совет каждому из нас, как добиться успеха в этот период. Об этом нам рассказала таролог Виктория Павлюченко (Море Тетис). овен На этой неделе Овны могут рассчитывать на хорошие результаты практически во всех жизненных сферах. Особенно, если успели подтянуть "хвосты", и они не станут путаться под ногами на пути к вашим целям! Благоприятный эта неделя для взаимодействия с государственными структурами — большинство ваших обращений получат "зеленый свет". Телец Или не самый легкий неделю для Тельцов, но не настраивайтесь на волну пессимизма — у вас неплохие шансы получить прибыль и решить застарелые проблемы необычными способами. Не бойтесь выходить за рамки шаблонов, экспериментировать и берите инициативу в свои руки! На этой неделе инициатива вряд ли окажется караемою. Дерзайте! Близнецы Для Близнецов неделя будет обычным и ничем не примечательным. И пока события развиваются на "нейтралке", вы можете позволить себе отдохнуть, уделить больше времени общению с близкими и дорогими вам людьми или заняться практиками самопознания и самосовершенствования. Активность отложите до более подходящих времен. рак На этой неделе Раки смело могут воплощать в жизнь свои планы — большинство из них ждет весьма легкая и быстрая реализация. Откажитесь от критиканства и разбавьте свои субъективные суждения свежими идеями, взглядами со стороны. Это позволит вам не только получить выгоду без особых усилий, но и лояльно настроенных союзников. Лев Неделя проигрывается в максимально благоприятном аспекте для тех Львов, чье внимание НЕ приковано исключительно к материальным ценностям. Денег всех вы все равно не заработаете, мир весь НЕ покорите, поэтому смело можете заняться совершенствованием своего собственно мира и уделить наконец время семье и близким. Прагматизм и эгоизм сейчас неуместны. Дева Для Дев неделя может проиграться в меланхолической тональности и погрузить с головой в деловой хаос. Чтобы избежать негативных эмоциональных реакций и неприятных последствий постарайтесь адекватно распределить свои повседневные обязанности. Иначе рискуете надолго застрять под завалами хаотических дел и подорвать здоровье! Весы Неделя в стиле Весов — полный противоречивыми событиями и диссонансом между желаниями и возможностями. Желательно переждать эти "качели" сведя свою социальную активность к минимуму и сместив акцент внимания на свой внутренний мир — столь необходимая вам точка баланса находится внутри вас, а не где-то вовне. Скорпион Для Скорпионов эта неделя — период философских размышлений и осознания необходимости отказа от хаотических рывков активности. Если не хотите весь май провести в режиме "то густо, то пусто", самое время взять паузу и распланировать свои действия на ближайший месяц. Особое внимание уделите вопросам семьи — "лодка любви" рискует протечь, а "домашний очаг" — погаснуть. Стрелец Стрельцам на этой неделе скучать не придется! Придется проявить мастерство эквилибристики, чтобы удержать равновесие между работой, семьей и своими творческими порывами. Прилив сил толкает горы свернуть, но старайтесь дозировать свою активность или чередовать ее с качественным отдыхом. Шансы успешно выполнить все поставленные задачи большие, но и риск выгореть немалый! Козерог Козерогам на этой неделе противопоказано очаровываться, чтобы потом не пришлось переживать боль разочарования. Поэтому розовые очки убираем в футляр и берем курс на трезвый расчет! Смотрите представление о своем окружении, дела и посмотрите, наконец, правде в глаза — и о себе, и о людях. Сейчас соответствующий период избавиться не только от вредных привычек, но и от токсичных людей. водолей На этой неделе у Водолеев велик соблазн добиться успеха во всем и сразу. Похвально. Но, к сожалению, нереально — вся ваша активность вряд ли принесет желаемый результат за непродуманных действий и непрозрачность. Используйте эти семь дней для тщательной вдумчивой подготовки, а не для рывка. И трезво оцените свои силы! рыбы Рыбам неделя принесет ощущение гармонии с собой и миром, даже несмотря на изредка возникающие проблемы. Может обостриться потребность в независимости, что вряд ли оценят окружающие и особенно близки. Отнеситесь к их недовольство с пониманием, но держите курс на свои собственные желания — время побыть эгоистом. Ранее астролог предупредила нас о парня в соединении с Черным месяцем, которое случится 11 мая.