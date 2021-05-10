Во время Гран-при Испании "Формулы-1" Канадский спортсмен унизил 22-летнего российского пилота Никиту Мазепина. Пилот "Астон Мартина" Лэнс Стролла показал ему при обгоне средний палец. Видео с позором россиянина, которого активно продвигает в автоспорте отец-миллиардер, появилось на YouTube-канале "F1Wow". На кадрах видно, как канадский пилот стремительно обходит россиянина, и затем показывает ему неприличный жест. 22-летний Мазепина — сын олигарха Дмитрия Мазепина. В конце 2020 года он, благодаря протекции отца, подписал контракт с командой "Хаас". Этот сезон "Формулы-1" стал для Мазепина дебютным и сразу же неудачным. Первая гонка закончилась тем, что он покинул дистанцию из-за аварии на первом круге. А во второй и третий — пришел к финишу последним.

Видео: Канадский пилот показал россиянину Никите Мазепина средний палец (F1Wow) Отметим, что победителем Гран-при Испании стал британец Льюис Хэмилтон. Мазепина же занял последнее, девятнадцатое место (если не принимать во внимание японца, Юки Цунода, не финишировал). Кроме того Никиту оштрафовали за блокирование пилота "Макларена" Ландо Норриса. К слову, россиянину-дебютанту уже советуют покинуть "Формулу-1". Финский комментатор Осси Ойкаринен порекомендовал Никите переключить свое внимание на что-нибудь другое. Ранее мы писали, что турки опозорили туристок из России.