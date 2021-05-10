На Храмовой горе в Израиле возобновились столкновения между находятся там мусульманами и полицией. Пострадали около 180 участников беспорядков, а также девять сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает NEWSru.co.il. В ходе столкновения полиция применяет шоковые гранаты и резиновые пули. Генеральный инспектор полиции Яаков Шабтай принял решение закрыть доступ евреев на Храмовую гору в связи с беспорядками, которые происходят в арабской части Иерусалима. В то же время, у входа на Храмовую гору собрались несколько сотен евреев. Движение "возвращаемся на гору" призвал своих активистов прорываться на Храмовую гору, несмотря на запрет полиции. Вместе с тем, по состоянию на утро понедельника, 10 мая, запланирован на вечер парад с флагами, посвященный Дню Иерусалима, должен состояться, и его маршрут пролегает через шхемськи ворота — один из центров беспорядков. Полиция Израиля заявила, что в районе Храмовой горы и Старого города находятся тысячи жителей Палестинской автономии и арабских городов севера Израиля, которые прибыли специально для участия в беспорядках. Напомним, в ночь на 8 мая в Иерусалиме на Храмовой горе также произошли беспорядки. В результате пострадали более 200 человек. Ранее в Израиле десятки человек погибли в давке на религиозном празднике. Среди погибших были дети.