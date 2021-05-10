Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались несколько недель назад. И певица не стала впадать в депрессию. В этот нелегкий период поп-дива загрузила себя работой по полной. Также она не ограничивает общение, даже иногда посещая свидания. Еще одна настоящая отдушина для Лопес, по словам инсайдеров — дети. Несколько часов назад певица показала, как провела день со своей семьей. Дженнифер Лопес всегда была идеальной мамой. Своих детей Эмму и Макса, которых она любя называет "кокосами", певица родила от Марка Энтони. И всегда рассказывала в интервью, как она благодарна за них экс-супругу. Но в нелегкие периоды жизни близнецы — ее настоящая утешение.

Дженнифер Лопес с семьей (фото: instagram.com/jlo) Так, инсайдер рассказал, что при расставании с Алексом Родригесом Дженнифер переживала и по поводу детей. Дело в том, что они очень привязались как к бойфренду мамы, так и с детей Родригеса. Теперь певица пытается сделать все возможное, чтобы их не травмировали изменения в ее личной жизни. Да и сама она, как утверждает источник, чувствует себя счастливой, когда погружается в материнские заботы. Подтверждением тому стал и новый пост звезды. Дженнифер провела День матери со своими близнецами и мамой. Все четверо веселились в кафе, фотографировались и просто наслаждались компанией друг друга. И судя по цветущего и спокойного вида Лопес, она действительно уже отошла от разрыва длительных отношений. Напомним, певица для съемок своей косметической линии пригласила маму и дочь. Получилось очень трогательно!