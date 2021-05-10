Кабинет министров Нидерландов подает в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России за ее роль в катастрофе рейса MH17. Самолет с 298 людьми сбили над Донбассом в 2014 году. Об этом говорится в заявлении правительства Нидерландов. "Подавая эту так называемую" жалобу государства ", Кабинет передает всю имеющуюся и соответствующую информацию о сбитом рейс MH17 в ЕСПЧ. Содержание государственной жалобы одновременно передается в ЕСПЧ в рамках вмешательства Нидерландов в процедуру подачи индивидуальных жалоб ближайшими родственниками против России", — говорится в сообщении . В правительстве Нидерландов заявляют о максимальную поддержку индивидуальных жалоб родственников жертв рейса MH17 в ЕСПЧ. "В этой государственной жалобе Нидерланды также защищают всех 298 жертв MH17 17 различных национальностей и их ближайших родственников", — добавили в заявлении. Ранее сообщалось, что Нидерланды не намерены привлекать Украину к ответу за незакрытый авиапространство по делу сбитого рейса MH17. С независимого расследования следует, что наша страна не знала об угрозе гражданской авиации. Напомним, суд в Нидерландах отклонил рассмотрение альтернативных версий катастрофы рейса MH17. Как известно, Boeing — 777 рейса MH17 был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014. Он совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофы стали 298 человек.