По состоянию на 10 мая, Николаевская область переведена в "оранжевую" зону карантина. Всего там находится восемь областей. Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовало Министерство здравоохранения Украины. Так, в Николаевской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования и составляет 20,5%. Уровень госпитализации находится на отметке 41,2 при норме 60 и меньше. Загруженность кроватей с кислородом составляет 34,5% (норма — 65%). Улучшение ситуации с COVID-19 считается тогда, когда в регионе имеется хотя бы один из признаков: загруженность коек в больницах более 50% в течение пяти дней подряд (без учета коек, отведенных для лечения COVID-19 в детских и родильных отделениях) среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА не менее 48 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней. Ранее сообщалось, что в "оранжевой" зоне находятся Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области. Остальные регионы, в том числе и Киев — в "желтой" зоне. РБК-Украина писало, что Николаевскую область вывели из "красной" зоны и перевели в "желтую" 1 мая.