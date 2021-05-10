В Великобритании начали расследование против премьер-министра королевства Бориса Джонсона. Его подозревают в нарушении кодекса депутата из отдых на новогодние праздники на Карибских островах. Об этом сообщает The Guardian. Расследование касается 10-дневного отдыха Джонсона с его партнершей Керри Саймондс в период с 26 декабря 2019 по 5 января 2020 в роскошной вилле стоимостью 15 000 фунтов (более 21 тысяч долларов). Вилла была предоставлена премьеру в виде "натурального помощи" от основателя Carphone Warehouse и одним из доноров консерваторов Дэвида Росса. Начало расследования относительно премьера подтвердила уполномоченный по вопросам парламентских стандартов Кэтрин Стоун. Также против Джонсона избирательная комиссия начала другое расследование в связи с тем, что заем на проведение ремонтных работ в квартире Джонсона и Саймондс на Даунинг-стрит не был должным образом задекларирован. Напомним, ранее сообщалось, что против Джонсона могут начать расследование из-за злоупотребления властью во время пребывания на посту мэра Лондона. Также РБК-Украина писало, что в 2019 году оппозиция парламента Великобритании рассматривала возможность объявления импичмента Джонсону.