Погода в Украине в понедельник, 10 мая, сохранится с ночными заморозками во многих регионах, причем не только на почве, но также и в воздухе. Осадки прогнозируются преимущественно на востоке страны, и местами ожидаются сильные ливни. Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте Gismeteo и Натальи Диденко в ее Facebook. Всего в Украине будет преобладать переменная облачность. Местами порывы ветра будут достигать силы 18 метров в секунду. Заморозки в воздухе в темное время суток будут в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, местами Киевской, Житомирской областях. На почве заморозки ожидаются также в северных, большинстве центральных, и местами южных регионах, также могут прийти к Востоку Украины. Как отмечает синоптик, в дальнейшем 11 и 12 мая вероятность заморозков уменьшится и позже наконец сойдет на нет. Температура воздуха 10 мая в северных и центральных областях днем составит около +15 … + 17 градусов. В западных регионах столбики термометров в дневное время покажут около +18 … + 21 градусов. В восточной части Украины температура воздуха днем поднимется до +10 … + 15 градусов. В южных областях температура воздуха днем около +14 … + 17 градусов. Ранее сообщалось, что Прикарпатье накрыло майскими сугробами, и эту зимнюю сказку показали на фото. Также мы писали о том, что перед этим синоптик Наталья Диденко рассказала, когда на смену "мокрому" похолоданию придет тепло до +22 градусов.