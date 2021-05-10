Совет Евросоюза поручил главе дипломатии ЕС Хосеп Боррель в ноябре 2021 представить проект первой военной концепции ЕС "стратегический компас». После этого последует его дальнейшее обсуждение. Такое заявление разместили на сайте Совета ЕС. Совет ЕС признала необходимость продвигаться в области безопасности и обороны. "Концепция" стратегический компас "повысит и направит реализацию уровня амбиций в области безопасности и обороны. Поэтому Совет призывает Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект" стратегического компаса "для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021", — говорится в заявлении. Отмечается, что ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и уметь противостоять угрозам и вызовам глобальной безопасности. Ранее боррелий заявлял, что Евросоюз развивает свою военную составляющую во взаимодействии с НАТО. Напомним, четырнадцать стран Евросоюза, включая Германию и Францию, смогли договориться о создании сил быстрого военного реагирования. Они смогут вмешиваться в международные конфликты на раннем этапе их развития.