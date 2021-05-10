В течение двух дней флагман Морской охраны Украины "Григорий Куропятников" и корабль Береговой охраны США Hamilton отрабатывали совместные учения в море. Все элементы учений происходили под наблюдением кораблей РФ. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы. По замыслу учений происходила взаимодействие двух пограничных кораблей с приобщением корабля ВМС Украины "Старобельск". Экипажи отработали слаженные действия тактической группы по прекращению провокаций в море и отражения нападения с неба по стандартам НАТО. В ходе учений отработали сложные элементы маневрирования, уклонение от воздушной атаки и организации противодиверсионной обороны корабля. "Пограничные корабли и корабли ЧФ РФ не просто наблюдали, а создавали дополнительные осложнения для маневров — объявляли внезапное закрытие районов для плавания, создавали навигационную опасность и традиционно оставляли без ответов запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации", — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Россия заявила об отводе войск от украинской границы. Однако, два больших десантных корабля Северного флота "Александр Отраковский" и "Кондопога" пока остаются в Черном море. Напомним, ранее сообщалось, что Украина пригласит в США системы противовоздушной обороны.