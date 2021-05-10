В Чернобыльском заповеднике показали птенцов редкой птицы, который занесен в Красную книгу Украины. Это орлята. Как известно, птиц нельзя беспокоить в их гнездах, так орнитологи наблюдают за ними незаметно. Об этом сообщается на странице в Facebook Чернобыльского заповедника. "Есть орлята. Птиц на гнездах лучше не беспокоить. Поэтому орнитологи, если и наблюдают теперь за пернатыми, то пытаются делать это тихо и незаметно. Чтобы не попасться на глаза взрослого орлана, наш ученый притаился за веткой сосны. Что там делается в гнезде он не разглядел — высоко, но услышал писк птенцов и увидел, как самка их кормит. Есть птенцы ", — говорится в сообщении на странице.

В Чернобыльском заповеднике вылупились птенцы орлов (фото: facebook.com/zapovidnyk2018) для справки Европейскую гнездовую популяцию орлов оценили в 5-20 тыс.пар. В конце XIX в. степной орел был обычной птицей многих степных районов Украины. В начале ХХ его численность начала сокращаться. На сегодня гнездовая популяция в Украине исчезла. Последнее гнездования зарегистрировано в начале 1980-х годах в заповеднике "Аскания-Нова". Основные причины изменения численности — уничтожение целинных участков степи, поселений сусликов, гибель птиц на опорах линий электропередач, уничтожение человеком. Как мы ранее писали, в Чернобыльском заповеднике обнаружили очень редкие растения, занесенные в Красную книгу. Эти цветы обычно появляются к концу апреля — начале мая в лесах.