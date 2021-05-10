В Карпатах ожидается повышение температуры воздуха, что повлечет оттепель. Существует угроза схода снежных лавин. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС). Так, по информации Укргидрометцентра, 10-11 мая, в связи с оттепелью, на высокогорье восточной части Закарпатской области и Ивано-Франковской области ожидается значительное снiголавинна опасность (3 уровень). Ранее сообщалось, что сегодня в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погоды. Прогнозируют заморозки и сильный ветер. РБК-Украина писало, что в восточных областях, а именно в Харьковской, Луганской и Донецкой, сегодня грозовые дожди. Днем будет + 11 + 13, а ночью 3 + 5. На юге страны сухо, днем +17 + 20, а ночью 5 + 8. Напомним, 8 мая сообщалось, что в Карпатах за ночь выпало до 20 сантиметров снега. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.