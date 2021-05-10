10 мая в Киеве возле метро "Бориспольская" люди заметили молодого олененка. Он мирно прогуливался возле подземки и не боялся внимания окружающих. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook. "Вблизи со станцией метро" Бориспольская "гуляет чей домашний любимец. Никто не потерял случайно?» — спросил автор поста и опубликовал видео с милым животным.

В Киеве возле метро заметили олененок В комментариях украинцы отметили, что на животном имеется ошейник. Олень, с ошейником. Может, есть смысл в Карг сообщить — может, малого заберут куда-то. Бэмби! Земля настолько очистилась после ковид, что вернулись дикие животные. По красным хутором кафешка в лесу, Клубук. Там были такие зверушки года три-четыре назад. Там косуль во лесу. Как мы ранее сообщали, под Киевом на Житомирской трассе машина на большой скорости сбила лося. Животное внезапно выбежала на дорогу и попала под колеса автомобиля.