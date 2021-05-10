Популярная певица Тина Кароль, которая мечтает о дочери, полетела на отдых в теплые края вместе с 12-летним сыном Вениамином. В День матери артистка поделилась милым видео с мальчиком на фоне океана. Соответствующий ролик был опубликован в Instagram-сториз знаменитости. На видео Тина предстала в черном купальнике и с мокрым после купания волосами, а на ее лице нет ни капли макияжа. Она счастливо смеется, стоя рядом с сыном, а также нежно целует его в щеку. Мама с сыном позировали на фоне живописного пейзажа — гор, белого песка и голубых волн. Где именно они отдыхают, Кароль предпочла не сообщать. Поклонники предполагают, что это какой-то экзотический остров. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тина Кароль / Фантино (@tinakarol_fantina) Ролик был опубликован в фан-сообществу Тины и подписчики оставили много растроганных комментариев, а также в очередной раз отметили, как Веня похож на покойного отца Евгения Огира. Без макияжа такая милоти Мама красавица. Мудрая Мне нравится такая домашняя и спокойная Тина. Вот на сцену она всегда со светящимися глазами получается, но здесь я вижу какое-то умиротворение. Вот здесь, на видео, она реально очень счастлива Класс Как вырос сынок Папы Женина копия Мамуля Счастливые Вместе милоти Будьте счастливы Сын — это спасение и отрада Какой уж взрослый, Тина молодец Как он на папу похож который Веня большой, хорошего отдыха Напомним, ранее Тина Кароль показала редкое фото с мамой и братом.