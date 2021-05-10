Погода в Украине 11 мая принесет в ряд областей грозовую стихию с дождями и порывистым ветром. Но вместе с тем на большей части страны ожидается потепление. Об этом сообщили Наталья Диденко, синоптики Украинского гидрометцентра и Gismeteo.ua. По данным Натальи Диденко, циклон завтра расположится на Востоке Украины. "Он (Циклон. — Ред.) Приведет дожди и порывистый ветер в восточных областях, в Крыму, на Полтавщине, Днепропетровской, захватит Сумскую, Николаевскую области, часть Черкасс и Кропивницкого с районами", — пишет Диденко. На других территориях будет солнечно и сухо. Заморозки, которые были еще ночью, отступят. Ночь будет все еще "свежей", но уже без минусов — от +5 до +10 градусов. На большей части страны днем ожидаются теплые + 17 + 22 градусов. Но в Крыму, Днепропетровской области и на Востоке — холоднее, + 12 + 16. В Киеве завтра, 11 мая, + 20 + 22 градуса. Будет солнечно, без дождей, заморозков. Но в среду и четверг нас ждет похолодание до + 14 + 16 градусов. С пятницы снова потеплеет, но придут дожди. Синоптик Украинского гидрометцентра показали на картах, как изменится погода 11 мая.

Скрин: Погода в Украине 11 мая (meteo.gov.ua) А ресурс Gismeteo поделился прогнозом погоды на ближайшие десять дней для Киева. Согласно данным, после небольшого похолодания в середине недели снова потеплеет и уже скоро жители столицы увидят заветные 25 на термометрах.

Скрин: Погода в Киеве на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее синоптики предупредили, что заморозки в мае еще будут, рассказав о погоде до конца весны.