Во Львове мать выбросила из окна многоэтажки двухлетнего ребенка. Малышка погибли от полученных травм, а позже выяснилось, что женщина психически нездорова. Об этом пишет varta1.com.ua. Сообщается, что трагический случай произошел утром в понедельник, 10 мая, в микрорайоне Рясне. "По ул. Шевченко, 392 выпала из окна восьмого этажа двухлетний ребенок — умерла", — говорится в сообщении. В полиции предварительно выяснили, что к смерти ребенка может быть причастна ее родная мать, и выбросила малыша из окна многоэтажки. "Сегодня, 10 мая, около 8:30, в полицию поступило сообщение о том, что из окна многоэтажки на улице Шевченко во Львове выпал ребенок", — рассказали в пресс-службе полиции.

Фото: Во Львове погибла девочка при падении из окна 8-го этажа (facebook.com/MVS.LVIV) Правоохранители задержали мать малыша. Ей инкриминируют ст. 115 УПК Украины (Умышленное убийство). "Есть проблемы с женщиной — психически больной.", — говорится в сообщении. Все обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются. Ранее мы писали, что в Италии на свадьбе трагически погиб 3-летний украинец. Позже стали известны подробности трагедии. Также сообщалось, что в Киеве ребенок умер на процедуре в больнице. В смерти малыша обвиняют врачей.