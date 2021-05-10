В самолете авиакомпании Azur Air украинцы расцарапали лицо и откусили ноготь. Рейс был из Киева в Ла-Роману (Доминикана). Блогер Андрей Трушковский в своем Instagram рассказал подробности вопиющего инцидента. Компания из четырех человек, среди них и Трушковский, летела на отдых в Доминикану. Сзади них была супружеская пара с маленьким ребенком, оказались агрессивными и неадекватными. Женщина с ребенком напала на Юлию (с компании Трушковского) и начала ее бить. В результате у девушки расцарапанная лицо, повреждена рука и откушен ноготь. Компания Azur Air и туроператор Anex Tour не смогли ничего сделать. Неадекватную семью пересадили на другие места, но они продолжали угрожать. Как оказалось, страховка не покрывает травмы, причиненные третьими лицами в воздушном пространстве. Об этом в соцсети рассказал Андрей Трушковский. Он пояснил, что в Доминикане ни одна из больниц не смогла оказать помощь Юлии по страховке, а ближайший рейс в Киев еще очень не скоро. "Ни в аэропорту, ни в отеле, доктор не помог. Нам сказали, что мы должны подавать в суд на обидчиков, чтобы они компенсировали лечение", — рассказал блогер. Консультация по этому вопросу в Доминикане стоит 1500 долларов. Напомним, данная ситуация произошла на рейсе Qu4489 "Борисполь — Ла Романа". Как мы писали ранее, скандал с Украинской, которая гуляла по крылу самолета, получил яркий финал.