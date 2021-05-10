Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака. Сейчас журналисты назвали возможную причину расставания миллионера с женой. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники и документы. Как оказалось, Мелинда Гейтс задумалась о расторжении брака еще два года назад. Дело в том, что она была обеспокоена контактами ее мужа с ныне покойным банкиром Джеффри Эпштейном, обвиняемым в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Тогда Мелинда обращалась по поводу расторжения брака в несколько юридических фирм. При этом представители Билла и Мелинды Гейтс отказались комментировать причины развода, но также не сделали никаких опровержений этой информации. В начале июля 2019 году в аэропорту Нью-Джерси задержали 66-летнего банкира и миллионера Джеффри Эпштейна, он возвращался в США из Парижа. Ему предъявили обвинение в секс-торговли несовершеннолетними девушками и потом он отправился под арест. Он находился в тюрьме на Манхэттене. Обвинители утверждали, что Эпштейн регулярно "нанимал" несовершеннолетних девушек для массажа, секс-услуг. Он делал это не только для себя, но и для знакомых. В 2005 году Эпштейн уже засветился в похожей деле, но он пришел к соглашению с прокуратурой, благодаря чему ему смягчили наказание. Несмотря на угрозу больших сроков в тюрьме, он пробыл там всего 18 месяцев и вышел на свободу. Напомним, что Билл Гейтс и Мелинда поженились 1 января 1994. У них трое детей — Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель. Как мы ранее сообщали, в сети показали дом у океана, где Билл Гейтс отдыхал с экс-возлюбленной.