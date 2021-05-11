Немецкая компания BioNTech, которая совместно с американской Pfizer производит вакцину от коронавируса, планирует увеличить производственные мощности. В 2022 году компания рассчитывает произвести более 3 миллиардов доз COVID-вакцины. Об этом говорится в квартальном отчете компании. По состоянию на начало мая компания поставила заказчикам из 90 стран около 450 000 000 доз вакцины. "BioNTech считает, что производственная способность к концу 2021 может быть повышена до 3 млрд доз, и рассчитывает выработать в 2022 году более 3 млрд доз", — сообщили в BioNTech. Напомним, на днях Еврокомиссия утвердила контракт на 1800000000 доз вакцины Pfizer / BioNTech. Поставки ожидаются в течение 2021-2023 годов. Это стала крупнейшая сделка по закупке covid-вакцин. При этом в ЕС заявили, что готовятся заключить и другие контракты на Поставка других вакцин. Также РБК-Украина писало, что Pfizer заявил об отказе ряда стран от закупок вакцины. Отметим, в середине апреля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса Pfizer / BioNTech. Поставка следующей партии препарата ожидается после 17 мая.